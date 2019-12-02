Aksiyon filmi sevenler dikkat! John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 filmi oyuncuları kimler?

Aksiyon film sevenlerin merakla beklediği John Wick 2 filmi Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Common, Laurance Fishburne, Riccardo Scamarcio gibi isimler yer alıyor. Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick, kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir. İşte John Wick 2 filmi konusu ve oyuncuları

JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU NE?

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...

Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

JOHN WİCK 2 OYUNCULARI

Keanu Reeves

Common

Laurence Fishburne

Riccardo Scamarcio

Ruby Rose

Lance Reddick

Bridget Moynahan

John Leguizamo