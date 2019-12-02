Aksiyon filmi sevenler dikkat! John Wick 2 konusu nedir? John Wick 2 filmi oyuncuları kimler?
Başrollerinde Keanu Reeves’in yer aldığı John Wick 2 filmi 2 Aralık Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Chad Stahelski’nin üstlendiği aksiyon ve heyecan dolu film izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, John Wick 2 konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu…
Aksiyon film sevenlerin merakla beklediği John Wick 2 filmi Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Common, Laurance Fishburne, Riccardo Scamarcio gibi isimler yer alıyor. Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick, kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir. İşte John Wick 2 filmi konusu ve oyuncuları
JOHN WİCK 2 FİLMİ KONUSU NE?
Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma sokaklarını arşınlaması gerekecektir...
Başarılı aksiyon filmi John Wick'in devam filmi olacak John Wick'in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.
JOHN WİCK 2 OYUNCULARI
Keanu Reeves
Common
Laurence Fishburne
Riccardo Scamarcio
Ruby Rose
Lance Reddick
Bridget Moynahan
John Leguizamo