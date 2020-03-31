Jet Sosyete'de Cengiz'e hapis şoku

İmalatçı uzaklaştırma kararı çıkartır ve karara uymayan Cengiz hapis cezası alır. Bu olay Özpamuk ailesinde şok etkisi yaratır. İlayda, Alara’yı da yanına alarak evsizlere kıyafet ve para yardımı yapmak ister ancak işler planladıkları gibi gitmez. Öte yandan Safiyelerin evinde bir uyuz hastalığı olduğu anlaşılır ve ev karantinaya alınır...

Cengiz, salgın şüphesi nedeniyle şirketin yurt dışından gelecek misafirleriyle görüşmek istemez.