Jet Sosyete final mi yapıyor, ne zaman? Jet Sosyete final bölümü oyuncuları kimler? İşte fragman…

Jet Sosyete final mi yapıyor? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği senaryosunu ise Gülse Birsel’in kaleme aldığı sevilen dizi final bölümüyle bu akşam seyirci ile buluşacak. Jet Sosyete final bölümü oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı ise araştırılmaya başladı. Jet Sosyete final fragmanı ve final ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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JET SOSYETE FİNAL Mİ YAPIYOR?

3. sezon 20. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Jet Sosyete aynı zamanda bu bölüm ile final yapmış olacak. Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve oyuncuların kendi imkanları çerçevesinde evde çektikleri '#Evdekal Özel Bölüm'ün devamı ile final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin son bölümünde, Talip ve Yıldız'ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda'ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyunmuştur. Karantina günleri ilerledikçe 'Jet Sosyete' kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını bulmaya başlar.

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜ OYUNCULARI

Oyuncuların evde kendi imkanlarıyla çektiği final bölümünde sevilen oyuncular da yer alacak. Jet Sosyete final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Dizinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle yer alacaklar. Jet Sosyete final bölümü ile bu akşam (6 Mayıs) saat 20.00'da Star TV'de seyirci ile buluşacak.