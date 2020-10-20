Jeff Bridges, lenf kanserine yakalandı

Dünyaca ünlü aktör Jeff Bridges, Twitter hesabından yaptığı açıklamada lenf kanseri olduğunu duyurdu.

Oscar ödüllü oyuncu paylaşımında, ""Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.