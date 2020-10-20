  • $7,8787
  • 9,3117
  • 481.871
  • 1208.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
20 Ekim 2020 Salı 16:24 | Son Güncelleme:

Jeff Bridges, lenf kanserine yakalandı

Jeff Bridges, lenf kanserine yakalandı

70 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü aktör Jeff Bridges, Twitter hesabından yaptığı açıklamada lenf kanseri olduğunu duyurdu.

Oscar ödüllü oyuncu paylaşımında, ""Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Galatasaray - Alanyaspor maç yorumu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda

Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.