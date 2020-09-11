Jackie Chan İz Peşinde konusu nedir, oyuncuları kimler? Jackie Chan İz Peşinde ne zaman çekildi?

Jackie Chan İz Peşinde filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Film bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Aksiyon ve komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jackie Chan İz Peşinde filminin yapım yılı 2016'dır.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE KONUSU NEDİR?

Bennie Chan Hong Kong’lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong’un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts’ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan’dan Çin’e, Makau’ya ve Hong Kong’a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

JACKIE CHAN İZ PEŞİNDE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan, Eric Tsang, Eve Torres gibi isimler yer alıyor.