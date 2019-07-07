Jack Reacher Asla Geri Dönme oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 filmi konusu nedir?

Jack Reacher Asla Geri Dönme filmi, Jack Reacher adındaki bir askerin yaşadığı olayları anlatıyor. Başarılı oyuncu Tom Cruise’un Jack Reacher’ı canlandırdığı filmde eski üssüne geri dönen asker, komutanının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır. İşte Jack Reacher 2 filmi konusu ve oyuncuları

JACK REACHER 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmin 4 yıl sonrasındaki olayları konu alacak olan devam halkası, eski ordu üssüne geri dönen Jack Reacher'ı konu alacak. Reacher binbaşının isteği üzerine eski üssüne geri gelir. Ancak Reacher geri döndüğünde eski binbaşının vatan hainliğiyle suçlandığını öğrenir. Reacher binbaşı Susan Turner'a kurulan komployu ortaya çıkarmak için cinayetin gerçek suçlularının suçluların peşine düşer. Binbaşının adını temizlemek için büyük bir hükümet komplosu arkasındaki gerçeği açığa çıkarmak zorunda kalacak olan Reacher kanundan kaçar durumdayken hayatını sonsuza dek değiştirecek olan büyük bir sırrı da açığa çıkartmaya çalışır...

JACK REACHER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Lee Child'ın Never Go Back kitabından uyarlanan Jack Reacher: Asla Geri Dönme’nin başrolünde yine Tom Cruise var. Filmin başrolünde ünlü aksiyon oyuncusuna Cobie Smulders eşlik ederken, filmin kadrosunda Robert Knepper, Aldis Hodge, Sue-Lynn Ansari, Danika Yarosh, Holt McCallany ve Julia Holt da yer alıyor.