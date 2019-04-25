İstanbullu Gelin ne zaman final yapıyor? İstanbullu Gelin finali nasıl bitecek?

İstanbullu Gelin’in final tarihi araştırılan konuların başında yer alıyor. 3 sezondur devam eden İstanbullu Gelin dizisinde final heyecanı giderek artıyor. Bu yıl son sezonunu gerçekleştirecek olan İstanbullu Gelin, yurtdışındaki başarısı ile de adından söz ettirmişti. Dizinin finaline adım adım yaklaşılırken Süreyya’nın geçmişi ile yüzleşmesi merakla takip ediliyor. İstanbullu Gelin’in nasıl biteceği merak ediliyor.

İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

İstanbullu Gelin 31 Mayıs 2019’da yayınlanacak final bölümü ile ekranlara veda edecek.

İSTANBULLU GELİN NASIL BİTECEK?

İstanbullu Gelin hikayesinin gerçek sonu gerçek hikayede Süreyya şizofren oluyor. Kitap ile farklılık gösteren dizinin nasıl biteceği henüz bilinmiyor.

DİZİ YURT DIŞINDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYOR

Geleneksel Boran Ailesi ile İstanbullu Süreyya'nın aşk dolu hayatını konu alan dizi maalesef erken final yapacak. Başrollerinde Aslı Enver, Özcan Deniz gibi oyuncuların olduğu dizi yurtdışında da büyük beğeni topluyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

ANIL İLTER İSTANBULLU GELİN'DE!

Star’ın büyük beğeni toplayan dizisi “İstanbullu Gelin”e 78. bölümden itibaren Anıl İlter de dâhil oldu.

Mert karakteriyle fenomen dizi İstanbullu Gelin'in kadrosuna dahil olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kurdu.

Yakışıklı oyuncu, Dilara’nın okulda ders verdiği öğrencisinin babası olarak izleyici karşısına çıktı.

Peki Dilara ile Mert arasındaki beklenmedik bu yakınlaşma Âdem’i nasıl etkileyecek? Güneş ile yoluna devam eden Âdem, Dilara ve oğlu Umut’un da hayatına birinin girmesine hazır mıdır?