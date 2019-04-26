İstanbullu Gelin 83.yeni bölüm fragmanı! İstanbullu Gelin 82. son bölümde neler yaşandı?

İstanbullu Gelin’in 83. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İstanbullu Gelin’in yeni bölümü de büyün hüzünlere sahne oluyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde . Esma “Vakti gelince devir teslim yapacağız diye anlaştık değil mi? Vakti geldi.” diyerek yüzüğü Süreyya’ya veriyor. Süreyya’nın gözleri doluyor ve “Sanki böyle vedalaşıyor gibi. Kurban olayım demeyin öyle.” diyerek Esma’ya sarılıyor. Esma ile yan yana görünen Tamer, “Çok şey daha var yaşayacağımız. Ne kadar çok şey daha var…” diyor. Esma Süreyya’yı arıyor ve “O burada. Sanırım kafa da gitti.” der ve Süreyya telaşla evden çıkar.

İSTANBULLU GELİN 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 82. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır. Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma’nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir…

ANIL İLTER İSTANBULLU GELİN'DE!



Star’ın büyük beğeni toplayan dizisi “İstanbullu Gelin”e 78. bölümden itibaren Anıl İlter de dahil oluyor.

Mert karakteriyle fenomen dizi İstanbullu Gelin'in kadrosuna dahil olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kuracak.

Yakışıklı oyuncu, Dilara’nın okulda ders verdiği öğrencisinin babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki Dilara ile Mert arasındaki beklenmedik bu yakınlaşma Adem’i nasıl etkileyecek? Güneş ile yoluna devam eden Adem, Dilara ve oğlu Umut’un da hayatına birinin girmesine hazır mıdır?

İSTANBULLU GELİN KONUSU



İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.