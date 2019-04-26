İstanbullu Gelin 81. Yeni bölüm fragmanı yayında! Sanem köşeye sıkışıyor

Star TV ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin 80. son bölüm izleyenler İstanbullu Gelin 81. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Sevilen dizide heyecan giderek artıyor. Süreyya’nın gizemli geçmişinin işlendiği son bölüm akıllarda soru işareti bıraktı. Faruk’un şirketten istifa etmesinin ardından sır gibi sakladığı yeni işi herkes tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Son bölümde yine kabus gören Süreyya teyzesini konağa çağırdı ve rüyasını aydınlattı. Teyzesi ona çocukluğunun gerçekte nasıl olduğunu anlattı. Süreyya onu büyüten Fatma teyzesinin yanına giderek annesi ve babası ile ilgili sorular sordu. Fatma teyzesi Süreyya’ya annesinin bir kutusunu verdi. Kutunun içinden çıkan günlükte yazan, “Süreyya’yı keşke doğurmasaydım.” cümlesi onu çok sarstı…

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 81. Yeni bölüm fragmanı yayında. Haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk’un şirketten istifa etmesinin ardından sır gibi sakladığı yeni işi herkes tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Faruk son bölümde sürprizini açıkladı ve yeni restoranının açılışını yaptı. Ancak o akşam Süreyya Faruk’un mutluluğunu paylaşamadı… Çünkü Süreyya hayatının en büyük şokunu yaşadı. İşte son bölümde yaşananlar…

Dilara en mutlu günlerini yaşamaya başladı. Arya’nın babası Mert ile aralarında yakınlaşma oldu.

Dilara, Mert'e ve kendisine bir şans vermeye karar verdi. Mert ile Dilara’nın yakınlaştığını gören Adem küplere bindi. Dilara onun hayatına karışmayacağını söylese de Adem bu duruma çok sinirlendi. Güneş’e durumu anlatmaya çalışsa da o da Adem’in Dilara’yı kıskandığını anladı. Güneş’in Dilara’nın tarafını tutması ikili arasındaki buzları eritebilecek mi? İlerleyen bölümlerde bu sorunun cevabını öğrenebileceğiz.

Anastasia’yı unutan Esma, Osman ile onları beraber görünce çılgına döndü. Esma’nın geçirdiği sinir krizi herkesi şoka uğrattı. Osman’a veda eden Anastasia giderken ‘bizden olmaz.’ dedi. Osman ise onun peşini bırakmadı ve ikili yeniden barıştı.

Son bölüme Süreyya’nın geçmişi ile yüzleşmesi damga vurdu. Yine kabus gören Süreyya teyzesini konağa çağırdı ve rüyasını aydınlattı. Teyzesi ona çocukluğunun gerçekte nasıl olduğunu anlattı. Süreyya onu büyüten Fatma teyzesinin yanına giderek annesi ve babası ile ilgili sorular sordu. Fatma teyzesi Süreyya’ya annesinin bir kutusunu verdi. Kutunun içinden çıkan günlükte yazan, “Süreyya’yı keşke doğurmasaydım.” cümlesi onu çok sarstı…