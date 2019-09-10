Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Iron Man (Demir Adam) filmi başrollerinde Robert Downey JR, Jeff Bridges ve Gwyneth Paltrow yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Jon Favreau üstleniyor. Bir çizgi roman kahramanı olan Demir Adam’ın hikayesini anlatan Iron Man filmi aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Peki, Iron Man filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
10 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Iron Man (Demir Adam) filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey JR, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Clark Gregg gibi isimler yer alıyor. Ülkesi için teknoloji harikası silah ve füzeler üreten Stark Industries'in CEO'su olan Tony Stark, geliştirdiği yüksek teknolojik buluşlarla dünya çapında çok önemli konuma ulaşmış bir silah sanayicisi ve mucittir. Fakat işler bir gün istediği gibi gitmeyecektir. İşte Iron Man filmi konusu ve oyuncuları
IRON MAN FİLMİ KONUSU
Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.
IRON MAN OYUNCULARI
Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man
Terrence Howard Rolü : Jim Rhodes
Gwyneth Paltrow Rolü : Virginia 'Pepper' Potts
Jeff Bridges Rolü : Obadiah Stane
Shaun Toub Rolü : the Mandarin
Leslie Bibb Rolü : Christine Everhart
Clark Gregg Rolü : Agent Phil Coulson
Bill Smitrovich Rolü : General Gabriel