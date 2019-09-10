Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

10 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Iron Man (Demir Adam) filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda Robert Downey JR, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Clark Gregg gibi isimler yer alıyor. Ülkesi için teknoloji harikası silah ve füzeler üreten Stark Industries'in CEO'su olan Tony Stark, geliştirdiği yüksek teknolojik buluşlarla dünya çapında çok önemli konuma ulaşmış bir silah sanayicisi ve mucittir. Fakat işler bir gün istediği gibi gitmeyecektir. İşte Iron Man filmi konusu ve oyuncuları

IRON MAN FİLMİ KONUSU

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN OYUNCULARI

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Terrence Howard Rolü : Jim Rhodes

Gwyneth Paltrow Rolü : Virginia 'Pepper' Potts

Jeff Bridges Rolü : Obadiah Stane

Shaun Toub Rolü : the Mandarin

Leslie Bibb Rolü : Christine Everhart

Clark Gregg Rolü : Agent Phil Coulson

Bill Smitrovich Rolü : General Gabriel