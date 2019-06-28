İntikam Günü filmi konusu nedir? İntiakm Günü oyuncu kadrosunda kimler var?

İntikam Günü filmi konusu nedir? sorusu İntikam Günü filmini izlemek isteyen bireyler tarafından aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere yaz aylarında dizilerden çok filmlere ağırlı veriliyor. Birbirinden heyecanlı ve sürükleyici filmlerin yer aldığı televizyon kanallarında seyirciye keyifli dakikalar yaşatılması hedefleniyor. Bu akşam saat 22:30’da Star Tv ekranlarında yayınlanacak İntikam Günü filmi konusu da bu bağlamda merak ediliyor. İşte filmle ilgili detaylar

İNTİKAM GÜNÜ FİLMİ KONUSU

Yönetmen Chuck Russell’ın yönettiği İntikam Günü, işsiz bir mühendis olan Stanley Hill’in intikam hikayesini anlatıyor. Karısının çete üyelerince katledilmesinin ardından yozlaşmış polisler sebebiyle suçluların hak ettikleri cezayı almaması sonucunda Hill, kendi adaletini sağlamaya çalışacak. Filmde başrolü üstlenen John Travolta’ya Christopher Meloni, Sam Trammell, Amanda Schull, Asante Jones, Luis Da Silva Jr., Paul Sloan, Patrick St. ve Espritand Rebecca De Mornay gibi isimler eşlik ediyor.

İNTİKAM GÜNÜ OYUNCU KADROSU

Paul Sloan

John Travolta

Amanda Schull

Rebecca De Mornay

Christopher Meloni

Sam Trammell

Doris Morgado

Patrick St. Esprit

Luis Da Silva Jr.

David Hutchison