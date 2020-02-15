İlker Kaleli'nin yeni dizisi Öğretmen ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu ne?

İlker Kaleli'nin yeni dizisi Öğretmen ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. FOX’un yeni dizisi “Öğretmen”in ilk tanıtımı dün akşam izleyiciyle buluştu. Fragman kısa sürede binlerce beğeni topladı. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi çok yakında Tv8 ekranlarında olacak. Dizinin ilk bölüm tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alan “Öğretmen” dizisinin başrollerini İlker Kaleli,

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli yeni projesi ile ilgili “Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesini duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren bir garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpayıp duran kör hayatlar... Gördüğüm en güzel “insan olma” derslerinden..” dedi.

Başarılı oyuncu Ceren Moray ise “Bu harika hikayenin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Kendi seyircisini yaratacak olması Öğretmen’i daha da özel kılıyor, böyle özel, soluksuz bir hikayeyi paylaşacak olmak hepimiz için mutluluk verici.” şeklinde duygularını ifade etti.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol