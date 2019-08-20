İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Chris Evans'lı Kaptan Amerika
İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi 20 Ağustos Salı akşamı saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Chris Evans’ın yer aldığı İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi bir süper askerin hikayesini konu ediniyor. Peki, İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte cevabı…
Marvel sinematik dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Filmde Steve Rogers (Kaptan Amerika)’ı yakışıklı oyuncu Chris Evans canlandırıyor. Evans’a güzel oyuncu Hayley Atwell eşlik ediyor. Filmde Steve Rogers adında bir askerin deneysel program sonucu çok güçlü bir askere dönüşmesi ve kötü karakter olan Red Skull ile savaşması işleniyor. Kaptan Amerika, hiçbir şeyin zarar veremediği kalkanı ile düşmanları ile savaşıyor. İşte İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu ve oyuncuları
İLK YENİLMEZ KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU
Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.
İLK YENİLMEZ KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI
Chris Evans Rolü: Steve Rogers/Captain America
Hayley Atwell Rolü: Peggy Carter
Sebastian Stan Rolü: Bucky
Tommy Lee Jones Rolü: General Chester Phillips
Hugo Weaving Rolü: Red Skull
Dominic Cooper Rolü: Howard Stark
Richard Armitage Rolü: Heinz Kruger
Stanley Tucci Rolü: Dr. Abraham Erskine
Samuel L. Jackson Rolü: Nick Fury
Toby Jones Rolü: Arnim Zola
Neal McDonough Rolü: Dum Dum Dugan