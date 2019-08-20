İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Chris Evans'lı Kaptan Amerika

Marvel sinematik dünyasının en sevilen karakterlerinden birisi olan İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Filmde Steve Rogers (Kaptan Amerika)’ı yakışıklı oyuncu Chris Evans canlandırıyor. Evans’a güzel oyuncu Hayley Atwell eşlik ediyor. Filmde Steve Rogers adında bir askerin deneysel program sonucu çok güçlü bir askere dönüşmesi ve kötü karakter olan Red Skull ile savaşması işleniyor. Kaptan Amerika, hiçbir şeyin zarar veremediği kalkanı ile düşmanları ile savaşıyor. İşte İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu ve oyuncuları

İLK YENİLMEZ KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU

Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, bu filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.





İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, ilk kez 1997 yılında bir konsept olarak Artisan Entertainment tarafında hayata geçirilmek üzere tasarlandı. Fakat proje 2003 yılına kadar bir gelişme gösteremedi. Bu tarihten sonra proje Paramount Pictures'e geçti. Ana karakterler 2010'da belirlendi ve filmin çekimleri 2010 Haziran'ında başladı. Çekimler Londra, Manchester ve Liverpool'da gerçekleşti, post prodüksiyon aşamasında 3D'ye dönüştürüldü.

İLK YENİLMEZ KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI

Chris Evans Rolü: Steve Rogers/Captain America

Hayley Atwell Rolü: Peggy Carter

Sebastian Stan Rolü: Bucky

Tommy Lee Jones Rolü: General Chester Phillips

Hugo Weaving Rolü: Red Skull

Dominic Cooper Rolü: Howard Stark

Richard Armitage Rolü: Heinz Kruger

Stanley Tucci Rolü: Dr. Abraham Erskine

Samuel L. Jackson Rolü: Nick Fury

Toby Jones Rolü: Arnim Zola

Neal McDonough Rolü: Dum Dum Dugan