İlk Öpücük filmi televizyon ekranlarında! İlk Öpücük filminin konusu nedir?

Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan (Murat Yıldırım) Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur. Ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.