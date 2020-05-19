İlk Öpücük filmi televizyon ekranlarında! İlk Öpücük filminin konusu nedir?
İlk Öpücük filminin konusu nedir? İlk Öpücük filmi konusu: Geçirdiği bir kaza nedeniyle hiçbir yeni hatıra edinemeyen, her güne 2 yıl öncesinden tekrar tekrar başlayan Bahar (Özge Gürel), babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir.
Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan (Murat Yıldırım) Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur. Ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.