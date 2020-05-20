İlk Öpücük filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İlk Öpücü nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İlk Öpücük filmi oyuncuları ve konusu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Murat Onbul yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Hayrettin Karaoğuz gibi isimler yer alıyor. Filmde kadınlarla uzun süreli ilişki kurmakta problem yaşayan gencin yaşadığı olaylar izleyiciye aktarılıyor. İşte İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncuları...



İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hiçbir yeni hatıra edinemeyen, her güne 2 yıl öncesinden tekrar tekrar başlayan Bahar (Özge Gürel), babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan (Murat Yıldırım) Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur. Ancak genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel’in üstlendiği İlk Öpücük filmi çekimleri Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye ve Gölyazı beldelerinde gerçekleştirilmiştir.

İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI

İlk Öpücük filmi oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Gamze Karaduman ve Erol Aksoy yer alıyor.