İlk Kurşun filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Film bilim kurgu, macera ve aksiyon türünde yayınlanacak. 2017 ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. İlk Kurşun filmi konusu nedir? İlk Kurşun oyuncuları kimlerdir? bir banka soygunu sonrası rehin alınan oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir babanın hikayesi izleyiciye aktarılacak. Detaylı bilgi haberimizde.

İLK KURŞUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.

İLK KURŞUN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo