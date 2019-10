İlk Kurşun filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İlk Kurşun filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor!

İlk Kurşun (First Kill) filmi 10 Ekim Perşembe akşamı televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton ve Megan Leonard gibi isimler yer alıyor. Wall Street'te büyük paralarla iş yapan broker Will, oğlu Danny ve eşiyle birlikte gençliğinin geçtiği yerde küçük bir tatil ayarlar. Oğluyla ava gittiği bir sırada adamın birildiğinin vurulduğu görürler, ancak adam ölmemiştir ve evlerine getirerek iyileşmesini sağlarlar. Ne var ki adam iyileşince oğlunu kaçırır. İşte İlk Kurşun filmi konusu ve oyuncuları

İLK KURŞUN FİLMİ KONUSU

Başarılı Wall Street brokerı olan Will, oğlu Danny ile bağlarını yeniden sağlamlaştırabilmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny avlanmaya çıktıkları sırada, ters giden bir banka soygunu sonucu bir polis memurunun öldürülmesine tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında, Will polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır...

İLK KURŞUN OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Police Chief

Hayden Christensen Rolü : Will

Ty Shelton Rolü : Danny

Megan Leonard Rolü : Laura

Gethin Anthony Rolü : Levi

William DeMeo Rolü : Richie

Charlotte Kirk Rolü : News Anchor

Magi Avila Rolü : Adele