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  3. İkizler Memo-Can'da Osman'dan yeni plan!

İkizler Memo-Can'da Osman'dan yeni plan!

İkizler Memo-Can'da Osman'dan yeni plan!

İkizler Memo Can 21. bölümde, Memo ve arkadaşları mahallede bir evi buluşma yeri yaparlar. Adları da artık "Beş Parmak Çetesi"dir.

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İkizler Memo Can 21. bölümde, Memo ve arkadaşları mahallede bir evi buluşma yeri yaparlar. Adları da artık "Beş Parmak Çetesi"dir. Kötülere karşı olacaklardır. Osman’ın evliliği hiç de beklediği gibi gitmez. Mahmut ona ızdırap olur.

Altan, Osman’dan aldığı taktikleri Matmazele uygulamaya çalışınca ortalık karışır. Osman kurye olarak işe başlar. Tabii ki bu işte de başına türlü maceralar gelecektir. Dilek, Melek'i uzaklaştırma kararına uymadığı için gözaltına aldırır. Memo, Dilek’e Melek’i bir daha görmeyeceğini yeter ki şikâyetinden vazgeçmesini söyler.

Osman evde bir mektup bulur. Bu mektup Mahmut’un eski sevgilisine aittir. Osman, Mahmut’tan kurtulmanın yolunu bulmuştur.

 

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