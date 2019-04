İkizler Memo Can izle 22. son bölüm - İkizler Memo-Can 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İkizler Memo-Can’ın 23. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İkizler Memo-Can’ın yeni bölümü yine çok eğlenceli sahnelerle ekranlara gelecek. İkizler Memo-Can’ın son bölümünde Okulda 23 Nisan şenlikleri düzenleniyor. Memo’nun evine 23 Nisan için bir misafir geliyor. Memo yeni arkadaşı ile çok eğlenir. Memo’ya bir kız arkadaşı “Benim de kuzenim geldi.” der. Memo “Zeynep mi?” diye heyecanla sorar. Fakat yeni gelen Alya kısa sürede Memo’yu etkiler. Memo’nun misafiri ise “Ben o kızı alacağım.” diye tutturur. Alya da bu yeni misafir ile kaçar ve bir not bırakır.

İKİZLER MEMO-CAN 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi İkizler Memo-Can’ın 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 22. BÖLÜM ÖZETİ

Tekgöz oyununu oynayan Bedir ortadan kaybolmuştur. Çocuklar, Bedir’in peşine düşer. Çiğdem’in kuzeni Alya birkaç günlüğüne onlara misafir olarak gelir.

23 Nisan şenlikleri için Urfa’dan İstanbul’a gelen küçük ağa Şehmuz da malikânede misafir edilir. Alya ile tanışan ağa Şehmuz, onu çok beğenir.

Mahmut eski aşkı Fahriye ile görüşür. Yaren ise Mahmut ve Fahriye’nin ilişkilerini kıskanır. Onlara engel olmaya çalışır. Osman ise Mahmut’tan kurtulmak için bu ilişkiyi destekler.

Osman yolda giderken bir çanta görür. İçi ağzına kadar para doludur. Osman’ın paralarla imtihanı çok olaylı olacaktır.

SOYDAN SOYBAŞ, İKİZLER MEMO- CAN’DA!

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı dizisi İkizler Memo- Can’ın kadrosuna oyuncu Soydan Soybaş katıldı.

Başarılı oyuncu Soydan Soybaş dizide, kitaplara ve okumaya düşkün, sahaf dükkânı olan ve Melek’in (Nehir Erdoğan) kitap satmasında yardımcı olan Kerem karakterine hayat veriyor.

İKİZLER MEMO-CAN’DA NURİ ALÇO SÜRPRİZİ!

Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı İkizler Memo-Can, her cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Nuri Alço konuk oluyor. Alço, Engerek Ali lakaplı mafya babası rolüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Osman (Özgürcan Çevik) ile Engerek Ali’nin yolları kesişmesiyle, Osman yeni bir maceraya atılır.

İKİZLER MEMO-CAN KONUSU

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kâğıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikânede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikâyemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.