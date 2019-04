İkizler Memo Can 24. Yeni Bölüm Fragmanı! İkizler Memo Can son bölümde neler yaşandı?

İkizler Memo Can’ın 24. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İkizler Memo Can’ın yeni bölümünde de eğlence bitmiyor! İkizler Memo Can’ın son bölümünde Osman mumlarla bir sürpriz yapar ve Yaren’in evinin önüne gider. Yaren’e “Yaren! Seni seviyorum, beni affet!” der ve af ister. Yaren ise Osman’ın tutuştuğunu görür ve “Osman yanıyorsun!” diyerek uyarır. Memo yine bir işlerin peşine düşer. Arkadaşları ile birlikte bir adam dikkatlerini çeker. “Bu adamı gördünüz mü? Bizim mahalleden değil.” der. Adamı takip ettiklerinde silahı olduğunu görürler. Adamları takip edip ne yaptıklarını öğrenince Memo ve arkadaşları bir mücadeleye başlar.

İKİZLER MEMO CAN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi İkizler Memo Can 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İKİZLER MEMO CAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23. BÖLÜM ÖZETİ

Osman baba olacağını öğreniyor!

Yaren ile arası bozulan Osman, bir jest yapıp Yaren'in gönlünü almaya çalışır. Fakat bunu eline yüzüne bulaştırır. Alevlerden kalp yapmaya çalışırken kendini yakar. Bir şekilde Yaren'in gönlünü alan Osman'ı bir sürpriz beklemektedir. Yaren hamile olduğunu söyler. Baba olacağını öğrenen Osman, sevinçten deliye döner.

Diğer taraftan Memo ve ekibi iş başındadır. Kötülere karşı verdikleri savaştan bir kere daha galip çıkarlar.

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN KONUSU

Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo'nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kâğıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikânede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikâyemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.

İKİZLER MEMO CAN DİZİSİNİN OYUNCULARI

EMİR BERKE ZİNCİDİ

Emir Berke Zincidi, 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi Sevgi Zincidi, babası Berkant Zincidi'dir. Babası da modellik yapmaktadır. Emir Berke Zincidi iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynamıştır.

İlkokul eğitimine İstanbulBeşiktaş Kolejinde başlamış olup orada devam etmektedir.

Kendisini "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde oynadığı küçük Osman rolüyle tanıyoruz. Emir Berke Zincidi, 2014 yılındaSarp Levendoğlu ve Zeki Alasya'nın başrollerinde oynadığı "Küçük Ağa" dizisinde başrolde "Mehmetcan" karakterini canlandırdı.

Filmleri:

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (dizi)

2010 - 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (dizi)

2013 - Hititya: Madalyonun Sırrı (sinema filmi)

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Şehzâde Mehmet , 4.sezon) (dizi)

2014 - Küçük Ağa (dizi)

NEHİR ERDOĞAN

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Bir abisi vardır. Baba tarafından Malatya'lıdır.

İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. Bu yıllarda tiyatro sahnesi ile tanıştı. 1998-2002 yılları arasında İstanbul,Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okudu.

2001-2003 yılları arasında, TRT 1'de canlı yayınlanan Telepazar adlı programda,Hıncal Uluç, Ali Kocatepe ile beraber kültür, sanat, müzik ve spor haberleri sundu.

TRT 1'de 2002-2004 yılları arasında yayınlanan "Koçum Benim" dizisinde Tarık Akan ile birlikte oynadı. 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Estağfurullah Yokuşu adlı dizide Gümüş rolünü oynadı.

2003 yılında müziklerini Melih Kibar'ın yaptığı, Kartal Tibet yönetmenliğinde çekilen "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe,Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya, Mehmet Ali Alabora ile birlikte oynadı.

2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan "Life Style Cinema" programında sunuculuk yaptı. 2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan "Pop Star" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında sinema perdesiyle tanışan Nehir Erdoğan, Sinan Çetin'in yapımcılığını, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Okul filminde başrol karakteri Güldem, ve aynı yıl Kartal Tibet'in "Merhaba Hababam Sınıfı" filminde, büyük çoğunluğunu erkek olarak oynadığı Kız İsmail karakterini üstlendi.

Okul ve Merhaba Hababam Sınıfı film çekimiyle eş zamanlı olarak 2003 yılında NTV'de yayınlanmaya başlayan Life Style Cinema programının sunuculuğuna da devam etti.

2004 yılı Mart ayında Show Tv'de yayınlanan Pop Star adlı programın sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Los Angeles'da bir yandan ingilizcesini geliştirirken, diğer yandan da, Lale Mansur'un tavsiyesi ile Eric Morris Oyunculuk Sınıfı'na devam etti.

2004-2007 yılları arasında, Türker İnanoğlu'nun, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği "Yabancı Damat" dizisinde rol aldı.

2007 Haziran-Temmuz aylarında Amerika'da, Los Angeles şehrinde çekilen "Meleğin Sırları" – "Broken Angel" filminde başrol oynadı.

2007 Aralık ayında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği kısa film "Taammüden Cinayet"de oynadı.

2012 yılında Kerem Çatay'ın yapımcılığını ve Berkun Oya'nın senaryosunu üstlendiği Türk drama televizyon dizisi olan "Son" dizisinde başrollerde Yiğit Özşener, Nehir Erdoğan, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Engin Altan Düzyatan oynadı. Diğer öne çıkan oyuncu kadrosu ise Uğur Polat, Aylin Aslım,Ülkü Duru ve Ahmet Levendoğlu oldu.

2013 yılında İlker Kaleli ile birlikte "Silsile" filminde başrol oynadı.

Nehir Erdoğan, 7 Eylül 2014 tarihinde görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlendi.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Film ve dizileri:

2002 - 2004 - Koçum Benim

2003 - Hababam Sınıfı Merhaba

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2004 - 2007 - Yabancı Damat

2004 - Okul

2007 - 2008 - Tatlı Bela Fadime

2007 - Taammüden Cinayet (kısa film)

2008 - Ay Işığı - Avukatlar

2008 - Meleğin Sırları

2009 - 2010 - Aşk Bir Hayal

2012 - Son (dizi)

2013 - Silsile

2014 - Kod Adı Reaksiyon

ÖZGÜRCAN ÇEVİK

Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulundan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında ANKARA Çayyolundaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesinde orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesinde okudu.

2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Turizm-Otel İşletmeciliğinde okuyup mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk Bölümünü bitirdi.

Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı ve burada rol aldığı "Kod Adı: Keklik" oyunuyla X. Lions Tiyatro Ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

2010 yılında Kanal D'de yayınlanan, Ayşe Kulin'in aynı adlı romanından uyarlanan "Türkan" dizisinde Türkan Saylan'ın kocası Doktor Orhan rolünde oynadı.

2012 yılında Bulutiyatro'nun "Tetikçi" adlı oyununda görev aldı.

2013 yılında Yücel Erten'in Aziz Nesin öykülerinden derleyip yönettiği, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunu "Selamün Kavlen Karakolu"nda rol aldı.

2014 yılında "Ruhumun Aynası" adlı dizide Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Engin Alkan, Suzan Aksoy, Murat Akkoyunlu ile birlikte oynadı.

Filmleri:

2014 - Ruhumun Aynası (TV Dizisi)

2013 - Şevkat Yerimdar (Sinema Filmi)

2013 - Fatih-Harbiye (Onur) (TV Dizisi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Alper) (Sinema Filmi)

2010 - Türkan (Orhan) (TV Dizisi)

2010 - Gökkuşağı Çocukları (Sinan) (TV Dizisi)

2008 - 2013 - Unutma Beni (Alper) (TV Dizisi)

2008 - Bizim Evin Halleri (Av. Barış) (TV Dizisi)