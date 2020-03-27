İkinci Şans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İkinci Şans filmi nerede çekildi?

27 Mart Cuma günü Fox Tv’de yayınlanan İkinci Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Özcan Deniz’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, Mesut Can Tomay gibi isimler yer alıyor. Filmin nerede çekildiği de izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte İkinci şans filmi konusu ve oyuncuları...



İKİNCİ ŞAN FİLMİ KONUSU NE?

Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal'in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evililiğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.

İKİNCİ ŞANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filmi çekimleri Ayvalık’a bağlı Cunda adasında gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI

İkinci Şans filmi oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi ve Füsun Erbulak yer alıyor.