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  3. İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? İkimizin Yerine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İkimizin Yerine filmi nerede çekildi? İkimizin Yerine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İkimizin Yerine filmi nerede çekildi" İkimizin Yerine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler"

İkimizin Yerine filmi Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. Yönetmenliğini Umur Turagay’ın yaptığı İkimizin Yerine filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, İkimizin Yerine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

30 Ağustos Cuma akşamı izleyiciyle buluşan İkimizin Yerine filmi yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşlerin yer aldığı İkimizin Yerine filmi romantik sahneleriyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. İşte İkimizin Yerine konusu ve oyuncuları

İKİMİZİN YERİNE KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek'e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir...

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İkimizin Yerine filminin kasabada geçen bölümlerinin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Beldesinde gerçekleştirildi. İkimizin Yerine filminin çekimlerinin bir bölümü ise İstanbul'da gerçekleştirildi. 

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı filmin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler yer alıyor.

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