İkimizin Yerine filmi konusu ne, oyuncuları kim? İkimizi Yerine filmi nerede çekildi?

Dizilerin tatile girmesi ile filmlerin ön plana çıktığı yaz aylarında bu akşam İkimizin Yerine filmi dikkatleri çekiyor. Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı film 2016 yılında vizyona girdi. Filmi izleyen bireyler ‘İkimizi Yerine filmi nerede çekildi?’ aramalarını yapmaya başladı. İşte İkimizin Yerine filmi konusu ve oyuncuları

İKİMİZİN YERİNE KONUSU

Küçük bir kasabada yaşayan ve sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek ailesinin kendisine dayattığı hayatın içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan genç kadın kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile karşılaşınca her şey değişir. Doğan bu yasak aşka ne kadar dirense de kendini Çiçek'e aşık olmaktan alıkoyamaz. İkili arasında büyük bir aşk başlar. Doğan ve Çiçek farklı hayatlarına rağmen birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırken bir ailenin de kaderini kökünden değiştirecektir...

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İkimizin Yerine filminin kasabada geçen bölümlerinin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Beldesinde gerçekleştirildi. İkimizin Yerine filminin çekimlerinin bir bölümü ise İstanbul'da gerçekleştirildi.

İKİMİZİN YERİNE FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı filmin kadrosunda Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven, Merve Çağıran, Aslı Bekiroğlu ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler yer alıyor.