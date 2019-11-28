İkimizin Yerine 28 Kasım fragmanı yayınlandı! İkimizin Yerine 446. son bölümde neler oldu?

İkimizin Yerine 28 Kasım fragmanı arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi İkimizin Yerine 447. bölümü ile bugün ekranlarda olacak. Haftanın her günü yayınlanmakta olan İkimizin Yerine dizisinde bugün Kalyani Anandi’yi Suganda’ya karşı daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. İkimizin Yerine 28 Kasım fragmanı haberimizde yer alıyor..

SUGANDA NE PLANLIYOR?

İkimizin Yerine’de bugün Kalyani Anandi’yi Suganda’ya karşı daha dikkatli olması konusunda uyarır. Buna şahit olan Suganda, Kalyani’yi kendisine karşı bir tehdit olarak görür. Suganda nasıl bir plan yapacak?

İKİMİZİN YERİNE 447.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kalyani Genha ve Niranjan’ın başbaşa vakit geçirmesi için bir plan yapar. Jagdish de babaannesini bu planda destekler. Anandi’nin ikiz bebeklere hamile olduğu anlaşılınca herkes çok sevinir. Suganda ise evdeki bu mutluluğa katılmaz ve yeğenlerini birbirine düşürmeye çalışır. Kalyani Anandi’yi Suganda’ya karşı dikkatli olması konusunda uyarır. Babaannesinin sözlerini duyan Anandi geçmişte Suganda’nın yaptıklarını hatırlar. Suganda Anandi’ye karşı başarılı olamayınca hedefine Kacan’ı alır. Suganda Kacan’a karşı nasıl bir plan hazırlıyor?



İKİMİZİN YERİNE 446.BÖLÜM ÖZETİ

Dadisa Anandi’yi arayarak Nandu’nun Nirancan’ı kabul ettiğini söyler. Anandi de ona bebek sahibi olacağını söyler. Dadisa bebeğini görmeden bu dünyadan gideceğimi zannediyordum derken Anandi öyle konuşmamasını ister. Herkesin merakla beklediği DNA sonuçları açıklanacaktır. Raportör Şirivastav’ın DNA sonuçlarına müdahale edeceğini Jagdiş’in bildiğini ve bu yüzden her yere kamera yerleştirdiklerini söyler. Ayrıca rüşvet alan doktorun parayı bankaya yatırdığını söyler. Bu haber TV’lerde canlı olarak yayınlanıyordur.

Raportör, sonuçlara göre Şakti Şirivastav’ın oğludur der. Aynı zamanda Şiri’nin milletvekilliğinden de atıldığını söyler. Şiri şok olurken tv ünitesini kırar. Jagdiş ve ailesi de Kusum adına çok sevinirler. Alok Kazan için organik tahıl bulduğunu söyler. ANandi ondan kiçi adında bir yemek hazırlayacağını söyler. Mutfakta hazırlarken Suganda şeröristi gelir. Anandi kiçi hazırladığını söyler. Hizmetçi babanız sizi arıyor deyince dışarı çıkar. Suganda kiçinin içine kara biber basar. Anandi geri döner ve servisi hazırlar. Menakşi kendisinin servis edeceğini söyler.