Marvel yıldızı Ruffalo hayalini açıkladı

Yeşil devi 2008 yapımı The Incredible Hulk’ta her ne kadar ilk olarak Edward Norton canlandırmış olsa da Mark Ruffalo’nun performansı hayranların hep gözdesi oldu.

Son olarak Avengers: Endgame’de izleyicilerin karşısına Profesör Hulk olarak çıkması da beğenildi. Mark Ruffalo’nun Hulk’ı henüz solo filmine kavuşmuş değil ancak aktör tüm 4 Yenilmezler filminde ve Thor: Ragnarok’ta da rol aldı.

Diğer yandan 20th Century Fox’ın yayın haklarına sahip olduğu X-Men film serisinin parçası olan Wolverine çok sayıda solo filmiyle hayranlarının karşısına çıktı. Hugh Jackman neredeyse 20 yıl boyunca Wolverine’i canlandırdı.

Eleştirmenlerden tam not alan 2017 tarihli Logan: Wolverine’le (Logan) Hugh Jackman’ın bu karakteri son kez canlandırdığı düşünülüyor. Çünkü aktör bu rolle artık işinin bittiği konusunda çok net. Öyle ki Deadpool için kendisine teklif edilen kısa rolü bile reddetmişti.

Ancak artık X-Men’in yayın haklarını Disney/Marvel’ın kontrol etmesiyle bir noktada yeni bir Wolverine filmi muhtemel görünüyor.

ComicBook’ta yer alan habere göre Mark Ruffalo, Tokyo’da düzenlenen Comic-Con’da Hulk’ın Marvel Sinematik Evreni’ndeki kaderine ilişkin düşüncelerini açıkladı. Ruffalo, “Hulk, Wolverine'e karşı. Bunu görmek isterim” dedi.

Aktör bu isteğini ilk kez dile getirmiyor. Geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Hulk’ın yanında en çok görmek istediği karakterin Jackman’ın canlandırdığı Wolverine olduğunu söylemişti. Bu yıl ise özellikle bir aktör ismi anmadı.

Aslında Wolverine, The Incredible Hulk çizgi romanında karşımıza çıkmıştı. Kendisi Yenilmezler’in de bir üyesi. Ayrıca iki karakterin yüzleşmesini konu alan “Ultimate Wolverine vs. Hulk” adlı bir çizgi roman serisi de mevcut. Bu seride S.H.I.E.L.D. adlı istihbarat örgütünün yöneticisi Nick Fury, toplu bir yıkıma neden olan Hulk’a göz kulak olması için Wolverine’i görevlendiriyor. Ardından ikili birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor ama iş sonunda tatlıya bağlanıyor.

Hayranlar Thor: Ragnarok’ta dövüş meydanındaki Hulk’a doyamamıştı. Hulk ve Wolverine’in zengin geçmişi düşünüldüğünde Mark Ruffalo’nun yeni rakibi olarak Wolverine’i tercih etmesi mantıklı görünüyor.

Wolverine’in beyazperdeye dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Eğer gerçekleşirse bu Wolverine’in Marvel Sinematik Evreni’ndeki ilk deneyimi olacak.

(Independent Türkçe)