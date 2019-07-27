Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimler? Hükümet Kadın 2 filmi konusu ne, nerede çekildi?

27 Temmuz Cumartesi akşamı Trt1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Hükümet Kadın 2 filmi yoğun ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı film Hükümet Kadın filminde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor. Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. İşte Hükümet Kadın 2 filmi konusu ve oyuncuları

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ KONUSU

Hükümet Kadın 2'de ilk filmde yaşananların 7 yıl öncesine gidiyor; Xate ve kocası Aziz Veysel'in Faruk ile olan azılı mücadelesine tanık oluyoruz. Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına henüz yedi yıl vardır ve şimdilik belediye başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un bitmek bilmeyen koltuk sevdasının kökeni de bu günlere dayanmaktadır. Xate, sıradan sabahlardan birinde Aziz Veysel'i evden uğurlarken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Bu kötü sürpriz de Xate ve Faruk'u bir kez daha karşı karşıya getirir. Daha da beklenmedik olanı ise tüm kasabalıyı şaşkına çeviren 'erken seçim' kararıdır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın kendi babaannesinin yaşamından esinlenerek kaleme aldığı Hükümet Kadın filminde, Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olan Zekiye Midyat'ın hikayesini izlemiştik. Devam filminin başrollerinde bir kez daha Demet Akbağ'ın ve Sermiyan Midyat yer alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filmi Mardin’in Midyat ilçesinde çekilmiştir.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Ercan Kesal

Mahir İpek

Gülhan Tekin

Burcu Gönder Parlak

Dilek Yorulmaz

Bülent Çolak