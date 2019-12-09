Hızlı ve Öfkeli 8 filmi Tvde ilk kez yayınlanıyor! Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, oyuncuları kimler?
Dünya üzerinde milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşuyor! Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi olan The Fate of The Fruious filmi başrollerinde Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriquez, Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ne, oyuncuları kimler? Yanıtı haberimizde!
Hızlı ve Öfkeli 8 filmi 9 Aralık Pazartesi günü Star Tv ekranlarında Tv’de ilk kez yayınlanıyor. Hızlı ve Öfkeli film serisinin 8. si olan The Fate of The Furious yönetmen koltuğunda F. Gary Gray otururken oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriquez, Tyrese Gibson gibi isimler yer alıyor. Filmde Dom ile Letty balayında, Brian ile Mia’da oyundan ayrılıp emekli olmuş durumdalar. Ekibin geri kalanı ise normal hayata alışmaya çalışıyorlar. Ancak gizemli bir kadının Dom’u baştan çıkarıp onu suç dünyasına çekmesi ile Dom’un ona en yakın olanlara ihanet etmekten başka şansı kalmıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncuları
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ KONUSU NE?
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...
Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.
HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI
Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris gibi isimler yer alıyor.
Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto
Dwayne Johnson Rolü : Hobbs
Jason Statham Rolü : Deckard Shaw
Michelle Rodriguez Rolü : Letty "Ortiz" Toretto
Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce
Charlize Theron Rolü : Cipher
Ludacris Rolü : Tej Parker
Nathalie Emmanuel Rolü : Ramsey
Scott Eastwood Rolü : Little Nobody
Kurt Russell Rolü : Mr. Nobody
Helen Mirren Rolü : Mrs. Shaw
Lucas Black Rolü : Sean Boswell
Elsa Pataky Rolü : Elena
Destiny Lopez Rolü : NYC Crime Witness
Theresa Cook Rolü : Business Woman
Don Omar Rolü : Santos