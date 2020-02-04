Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
Dünya üzerinde milyonların üzerinde hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi 4 Şubat Salı akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hızlı ve Öfkeli film serisinde görmeye alışkın olduğumuz Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris gibi isimler yer alırken Dwayne Johnson ve Jason Statham da eşlik ediyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte cevabı…
Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Felix Gary Gray yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Ludacris ve Tyrese Gibson gibi tanıdık isimler yer alıyor. Filmde suç dünyasından uzaklaşan ekibimizin başı Chiper ile birlikte tekrar belaya giriyor. Dom sevdiklerini güvene almak için ekibini geride bırakır ve tekrardan suça bulaşır. Onu durduracak tek şey ise yine kendi ekibidir. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu ve oyuncuları…
HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NE?
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...
HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI
Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto
Dwayne Johnson Rolü : Hobbs
Jason Statham Rolü : Deckard Shaw
Michelle Rodriguez Rolü : Letty "Ortiz" Toretto
Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce
Charlize Theron Rolü : Cipher
Ludacris Rolü : Tej Parker
Nathalie Emmanuel Rolü : Ramsey
Scott Eastwood Rolü : Little Nobody
Kurt Russell Rolü : Mr. Nobody
Helen Mirren Rolü : Mrs. Shaw
Lucas Black Rolü : Sean Boswell
Elsa Pataky Rolü : Elena
HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONDA?
Hızlı ve Öfkeli 9 filminin normal şartlarda 10 Nisan 2020 tarihinde vizyona girmesi gerekiyordu fakat filmin yapımcıları vizyon tarihinin ertelendiğini duyurdu. Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek ve izleyiciyle buluşacak.