Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncu kadrosu: Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler, konusu nedir?
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi izleyiciyle buluşuyor. Hız tutkunlarının sevdiği, dünyaca ünlü Hızlı ve Öfkeli filmi serisi herkes tarafından beğenilere ve heyecanla izleniyor. Bu akşam ise serinin 6. filmi yayınlanacak. Başrollerini Vin Diesel ve Paul Walker’ın canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Justin Lin oturuyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler, konusu nedir?
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrollerini Paul Walker ve Vin Diesel’in paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 6 filmi 12 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor. Dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan filmin 6.sında yine aksiyon ve heyecan dolu sahneler yer alıyor. Dom, Brain ve ekip arkadaşları Rio’daki büyük soygundan sonra 100 Milyon Dolarlık bir zenginliğin üstüne kondukları için rahatça yaşamaktadırlar. Ajan Hobbs bir gün Dom’un sahil kenarında ki evine ansızın gelir ve bir suçlunun peşinde olduklarını ve Dom’un ekibine ihtiyacı olduğunu söyler. İşte Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları ve konusu
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir.
Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.
Vin Diesel ve Paul Walker'ın sinema tarihine soygun ve araba kovalamacası olarak geçen ünlü serisinin son halkası olan film, bu sefer İspanya'da ve İngiltere'de çekildi. Yapımın yönetmenliğini ise seride yapımcı kimliği ile de yer alan Justin Lin üstlenirken, senaryo Chris Morgan'a ait...
HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI
Vin Diesel Rolü : Dominic Toretto
Paul Walker Rolü : Brian O'Conner
Dwayne Johnson Rolü : Luke Hobbs
Michelle Rodriguez Rolü : Letty
Jordana Brewster Rolü : Mia Toretto
Tyrese Gibson Rolü : Roman Pearce
Ludacris Rolü : Tej Parker
Sung Kang Rolü : Han
Gal Gadot Rolü : Gisele Harabo
Luke Evans Rolü : Owen Shaw
Gina Carano Rolü : DSS Agent
John Ortiz Rolü : Braga