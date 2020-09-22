Hesaplaşma (The Accountant) filmi konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

22 Eylül Salı akşamı Tv’de ilk kez yayınlanan Hesaplaşma filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Ben Afflect, Anna Kendrick, J.K Simmons ve Jon Bernthal’un paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Amerikalı yönetmen Gavin O’Connor yer alıyor. Filmde çok gizli projelerde çalışması için teknoloji firmalarından büyük paralar alan bilgisayar dâhisi Michael Jennings devlet görevlilerin dikkatini çekiyor. İşte Hesaplaşma filmi oyuncuları ve konusu...



HESAPLAŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Christian Wolff (Ben Affleck) küçük yaşlarından itibaren müthiş zekası ve yetenekleriyle etrafındaki herkesi şaşkına çevirmiş ancak takıntılı ve küçüklüğünde otizm tanısı konmuş bir matematik dahisidir. Görünürde sıradan bir mali müşavirdir, ancak arka planda büyük suç teşkilatları için muhasebecilik yapmaktadır. Hazine Bakanlığı Suçla Mücadele Birimi'nin başındaki Raymond King (J.K. Simmons), Wolff'un peşine düşer. Bunun üzerine Wolff, daha yasal işlere yönelerek Living Robotics adlı bir robotik firmasında, muhasebeci Dana Cummings'in (Anna Kendrick) keşfettiği tutarsızlıkları araştırmaya başlar. Cummings ve Wolff birlikte çalışırlar, ancak gerçeğe yaklaştıkça gerçekten tehlikeli sularda yüzdüklerini anlayacaklardır.

HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Ben Affleck Rolü : Christian Wolff

Anna Kendrick Rolü : Dana Cummings

J.K. Simmons Rolü : Ray King

Jon Bernthal Rolü : Brax

Andy Umberger Rolü : Ed Chilton

Cynthia Addai-Robinson Rolü : Marybeth Medina

John Lithgow Rolü : Lamar Blackburn

Seth Lee Rolü : Young Chris