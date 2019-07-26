Herkül Efsane Başlıyor filmi konusu ne? Herkül Efsane Başlıyor oyuncuları kimler?

Herkül Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncuları aratılmaya başladı. 2014 yılında vizyona giren Herkül Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosunda Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Liam Garrigan gibi isimler yer alıyor. Aksiyon ve savaş sahneleriyle izleyiciye heyecan dolu dakikalar yaşatacak film Kanal D ekranlarında saat 22:30’da yayınlanıyor. İşte Herkül Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncuları

HERKÜL EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU

Herkül Efsane Başlıyor filminde milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır.

Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

Kellan Lutz

Scott Adkins

Liam McIntyre

Liam Garrigan

Johnathon Schaech

Roxanne McKee

Gaia Weiss

Rade Serbedzija