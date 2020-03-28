Hercai tekrar bölümü ne zaman? Hercai son bölüm tekrarı hangi gün yayınlanıyor? İşte son bölüm..

Hercai tekrarı ne zaman? sorusu dün akşam 38. bölümünü kaçıran izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV'nin sevilen dizi Hercai Miran ve Reyyan'ın hüzünlü aşk hikayesini ekranlarda izleyici ile buluşturuyor. Hercai son bölüm tekrarı hangi gün yayınlanıyor? Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ TEKRARI NE ZAMAN?

Dün akşam Atv ekranlarında 38. bölümü yayınlanan Hercai dizisi tekrarı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konu hakkında bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

HERCAİ 38. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

HERCAİ DÜN AKŞAM NE OLDU?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkında varır.

Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir. Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.