Hercai son bölüm izle! Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümünü izleyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. Mardin’in Midyat ilçesinde çekilen Hercai, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrolleri Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizi intikamdan doğan imkansız aşkı anlatıyor. Son bölümde Reyyan'ın kaçırılması sonrası Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki aile arasında fırtınalar kopuyor. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı görmezden gelerek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapıyor. Peki, Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

HERCAİ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ben sevenlerin kavuştuğu hikâyeleri seviyorum..."

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!