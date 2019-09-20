Hercai oyuncuları kimdir? Hercai yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Hercai dizisinin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hercai yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? ATV’nin sevilen dizisi hafta içi her gün Cuma akşamları ekrana geliyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelmişti. 20 Eylül itibari ile Hercai’nin yeni sezonunun ilk bölümü ekrana geliyor. Akın Akınözü’nün Miran karakterine, Ebru Şahin’in Reyyan karakterine hayat verdiği dizi ile ilgili detaylar haberimizde.

HERCAİ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

AKIN AKINÖZÜ- MİRAN ASLANBEY

Bir yanı aşk, bir yanı intikam….

1 Ocak 1990 doğumlu oyuncu an itibarıyla 29 yaşındadır. TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında da pek çok eğitim almıştır. “Azrail” isimli kısa filmde rol alan oyuncu; Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

EBRU ŞAHİN- REYYAN ŞADOĞLU

Hayal kurmak da yasak hür olmak da….

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

OYA UNUSTASI- GÖNÜL ASLANBEY

Masal gibi bir aşk ister bazen insan ama hayalini kurduğu o masal, başkasının masalıdır aslında...

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!