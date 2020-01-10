Hercai bu akşam var mı? Hercai 28. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Her Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin 27. bölümü ile 27 Aralık Cuma akşamı izleyicileri ile buluşmuştu. Geçtiğimiz hafta yılbaşı arası veren dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. 10 Ocak ATV yayın akışı haberimizde yer alıyor.

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

Hercai yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai'nin yeni bölümünün 17 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.



10 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Jumanji: Vahşi Orman filmi ekranlara gelecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sen varken, ben varım... Sen yokken ben, ben değilim…"

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.