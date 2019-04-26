Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hercai son 7. bölüm izleme linki ATVde

Hercai’nin 8. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Hercai’nin yeni bölümünde güç dengeleri değişiyor. Hercai’nin son bölümünde Miran olanları kaldıramazken “Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm. Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm. Reyyan gitmez!” diyerek tepkisini gösteriyor. Arkasına gücü alan Reyyan ile Miran karşı karşıya gelir. Reyyan Miran’a “Öyle bir geride kalacaksın ki hiç olmamışsın gibi. Miran Aslanbey diye birini hiç tanımamışım gibi” diyerek Miran’a büyük bir darbe vurur. Miran buna karşı çıkar ve “O zaman beni öldürmek zorundasın.” der. Reyyan ise bir darbe daha indirerek “Sen zaten öldün Miran. Burada olan burada kalacak” diye cevap verir.

HERCAİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 7. BÖLÜM ÖZETİ

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor? Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azad'ın söyledikleri yüreklere dokunacak! Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor! Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

HERCAİ TÜM KİŞİLER, AB VE 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,90 izlenme oranı ve %29,87 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,04 izlenme oranı ve %20,88 izlenme payı 20+ABC1'de %11,37 izlenme oranı ve %24,77 izlenme payı ve alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkânsız aşk hikayesini anlatıyor.

Geçtiğimiz akşam dördüncü bölümüyle izleyicilerle buluşan Hercai'de Malabadi köprüsünden atlayan Reyyan'ı gören Miran gözünü kırpmadan arkasından nehre atlayarak Reyyan'ı kurtarmayı başardı. Miran, Reyyan'la kendisini kimsenin bulamayacağı bir eve götürmeye karar verdi fakat Reyyan onunla aynı çatı altında olmak istemez, yaşadığı her şey için Miran' ı suçlayarak bulduğu silahla Miran'ı vurdu ve evden kaçtı. Fakat aşkına yenik düşerek yarı yolda geri döndü ve Miran'a sıktığı kurşunu çıkarmak için gece boyunca başında nöbet tuttu. Eylem Aktaş imzalı "Söyleyemedim" türküsüyle birleşen bu sahne herkesin hüzünlenmesine sebep oldu.

HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA TRENDİNG TOPİCS LİSTESİNDE!

Dizinin 4. Bölüm etiketi #intikamuğruna ise, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!