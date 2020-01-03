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  3. Hercai 28. Bölüm fragmanı yayında mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Hercai 28. Bölüm fragmanı yayında mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Hercai 28. Bölüm fragmanı yayında mı" Hercai yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı"

Hercai 28. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hercai yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dizinin son bölümünde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşti. Miran’ın yaşadıkları izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Sabırsızlıkla beklenilen yeni bölümün bu akşamın yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu.

Hercai izleyicileri dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Hercai 28. Bölüm fragmanı yayında mı? ATV’nin sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide yaşananlar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Dizinin son bölümünde Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşti. 3 Ocak ATV yayın akışı haberimizde sizlerle.

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Hercai dizisinin 28. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

HERCAİ NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle bir veya iki hafta ekrana gelmiyor. Geçtiğimiz sene bu süre üç hafta olmuştu.

3 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şansımı Seveyim

21:55 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu


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