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  3. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 19. son bölüm izleme linki!

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 19. son bölüm izleme linki!

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" Hercai 19. son bölüm izleme linki!

Hercai yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesinin ardından aratılmaya başladı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai Cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizi Mardin’de yaşanan imkansız aşkın hikayesini anlatıyor. Son bölümde Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Peki, Hercai 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

Hercai son bölüm biter bitmez diziyi izleyen bireyler ‘Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Hercai her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getiren dizi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Reyyan sevdiği adamın acı çekmesine dayanamıyor ve Miran’ın yaralarını sarmaya çalışıyor. Haberimiz içerisinden Hercai son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

HERCAİ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır. Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?

HERCAİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek! 

 

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