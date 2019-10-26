Hercai 19.bölüm fragmanı yayında! Hercai 18. son bölüm izleme linki sizlerle..

Hercai 18. son bölüm izleme linki diziyi kaçıranlar tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 18.bölümüyle 25 Ekim'de ekranlardaydı. Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkının anlatıldığı dizide dün heyecan ve aksiyon dolu dakikalar yaşandı. Hercai 18. son bölüm izleme linki ve Hercai 19.bölüm fragmanı haberimizde..

HERCAİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan'ın gelinliği ile atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran aşkını daha da kuvvetlendirirken, Azize daha fazla hırslanmıştır.

Geçmişin sırları ortaya çıkarken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğmaya başlar; Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak? Yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!