Hercai 17. son bölüm izleme linki! Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen dizinin hayranları son bölüm biter bitmez fragman için aramalar yapmaya başladı. Cuma akşamlarının heyecanla izlenen dizisi Hercai Mardin Midyat’ta geçen bir imkansız aşk hikayesinin konusunu işliyor. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizide başrolleri Ebru Şahin ile Akın Akınözü paylaşıyor. Şadoğulları ile Miran Aslanbey arasındaki gerginlik hiç bitmiyor! Peki, Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

HERCAİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

''Reyyan benim karım, Aslanbeylerin de gelini!''

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!