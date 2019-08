Her Yerde Sen bu hafta neden yok? Her Yerde Sen 10. yeni bölümü ne zaman?

Her Yerde Sen bu hafta neden yok? Fox Tv ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde bu hafta yeni bölüm yayınlanmayınca dizinin hayranları merak edip aramalar yapmaya başladı. Cuma akşamları yayınlanan Her Yerde Sen başrollerinde Furkan Andıç ve Aykbüke Pusat yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturuyor. Peki, Her Yerde Sen 10. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı

Her Yerde Sen 9. son bölümünde neler olmuştu?

Vedat’ın hoşlandığı kadının Selin olduğunu öğrenen Demir, yalanıyla buna yol açan Selin’e çok kızar ve Paris’teki sunumu bir uzaklaşma fırsatı olarak görür. Demir’in tepkisini çözemeyen Selin, onun Alara ile gidecek olmasını sindiremez. Alara Paris seyahati için bir sürü plan yaparken Demir’in koyduğu mesafeyi farkeden Vedat onu yüzleşmeye çağırır.

HER YERDE SEN 10. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın araya girmesi nedeniyle bazı diziler tatil yapma kararı aldı. Bu dizilerden birisi de Cuma akşamları yayınlanan Her Yerde Sen dizisi. Her Yerde Sen 10. yeni bölümü 23 Ağustos Cuma akşamı yayınlanacak.