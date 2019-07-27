Her Yerde Sen 7. son bölüm izle! Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği Her Yerde Sen dizisi aramaları yapılıyor. Her Yerde Sen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Selin’e yine Demir destek olur. Vicdanı daha çok sızlayan Selin her şeyi itiraf etmeye hazırlanır. Demir’le aralarında duygular yükselirken Selin için hazırlanan süpriz doğum günü sakladıkları sırları tehlikeye atacaktır. Her bölümü severek izlenen Her Yerde Sen dizisinin 7. son bölüm özeti haberimiz içerisinde yer alıyor.

HER YERDE SEN 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Selin’e yine Demir destek olur. Vicdanı daha çok sızlayan Selin her şeyi itiraf etmeye hazırlanır. Demir’le aralarında duygular yükselirken Selin için hazırlanan süpriz doğum günü sakladıkları sırları tehlikeye atacaktır.

HER YERDE SEN 7. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HER YERDE SEN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!