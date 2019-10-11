Her Yerde Sen 17. son bölüm izle! Her Yerde Sen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen son bölümde neler oldu? Her Yerde Seni yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Cuma günlerinin sevilen dizisi Her Yerde Sen, izleyenlerine keyif dolu anlar yaşatıyor. Son bölümde Demir, Eylül’e başak birisine aşık olduğunu söylüyor. Eylül bu durumu öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamıyor ve büyük bir üzüntü içerisine giriyor. Demir ile Selin’in arası ise düzelecek gibi duruyor. Peki, Her Yerde Sen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yanıtı…

HER YERDE SEN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir’in hayatındaki kadının Selin olduğunu keşfeder. Demir, Eylül’ü Selin’den uzak durması için uyarır. Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim’in finansal sıkıntıları Burak ve Demir’i zorda bırakırken Eylül ve Selin’in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir’i en büyük korkusu ile baş başa bırakır.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!