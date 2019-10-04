Her Yerde Sen 16. son bölümde neler oldu? Her Yerde Sen 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı son bölümü izleyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Her Yerde Sen, Demir ile Selin arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği dizinin senaryosu Deniz Yeşilgün ve Esra Çetek Yılmazer’e ait. Son bölümde Demir, Seline’e anlatması gereken şeyler olduğunu söylüyor. İkilinin arasında yaşanan soğuk hava rüzgarları ilişkilerini kötü bir duruma sürüklüyor. İşte Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

HER YERDE SEN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır.

Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde başbaşa bir haftasonu geçirmeyi planlar.

Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!