Her Yerde Sen 15. son bölümde neler oldu? Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Cuma akşamları Fox Tv’de yayınlanan Her Yerde Sen dizisi büyük beğeni ile seyrediliyor. Diziyi izleyemeyen bireyler son bölümde neler olduğunu öğrenmek istiyor. Son bölümde Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir’in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eylül’ün beklenmedik gelişiyle sarsılan Demir geçmişiyle yüz yüze kalır ve Eylül ile hesaplaşırken bu durumun Selin’le ilişkisine yansımasına engel olmaya çalışır. Demir’in sıkıntısını gören Selin farklı bir öneriyle gelir. Şirkette ise Eylül’ün gelişi merak uyandırırken olumlu gelişmelere neden olur. Bünyamin’in radarına yakalanan İbo verilen ödevi yapabilmek için Demir’den yardım ister. Burak ise Eylül’e dostluk gösterirken Selin’e dürüst davranmayı seçecektir.

HER YERDE SEN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!