Her Yerde Sen 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 14. son bölüm izle

Her Yerde Sen 14. son bölümünde neler oldu? Her Yerde Sen Cuma günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Furkan Andıç ve Aykübe Pusat paylaşıyor. Diziyi izleyemeyen bireyler son bölümde neler olduğunu merak ediyor. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen 14. son bölüm özeti ve 15. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Selin yeni başlayan ilişkilerinde mutludur ancak tüm müşterilerin Burak’ın tarafında kalması Demir’i zor duruma sokar. Demir yeni müşteriler almak için uğraşırken Selin’in işte yaşadığı bir soruna müdahale eder ve Selin’le aralarının gerilmesine neden olur. Burak ise Demir’e karşı koz ararken aklını kurcalayan sorulara cevap olabilecek bir sır yakalar. Burak’ın girişimleriyle Demir hazır olmadığı bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

Her Yerde Sen 15. bölüm fragmanı yayında. Linke tıklayarak 15. yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!