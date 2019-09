Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 12. son bölümde neler oldu?

Her Yerde Sen 12. son bölümde neler oldu? Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği Her Yerde Sen dizisi Cuma akşamları izlenen diziler arasında üst sıralarda yer alıyor. . Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin’i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir’i zayıflatır. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen 12. bölüm özetine ve 13. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir’i derinden yaralarken Demir’in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin’in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar. Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin’i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir’i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.

HER YERDE SEN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!