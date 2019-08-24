Her Yerde Sen 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Her Yerde Sen 10. son bölüm izle

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Her Yerde Sen 10. son bölümüyle yine izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği Her Yerde Sen başrollerinde Furkan Andıç ve Aykübe Pusat yer alıyor. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen 10. son bölüm özetine ve 11. yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

HER YERDEN SEN 10. BÖLÜM ÖZETİ

Demir’le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara’nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde Selin ve Alara’nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulacaktır.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!