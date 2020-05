Her Şey Seninle Güzel filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapmaya başladı. Akşam evde vakit geçirecek olan vatandaşlar televizyonda yayınlanan filmleri yakından takip ediyor. Yapım ve yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstelendiği Her Şey Seninle Güzel filmi romantik komedi türünden ekranlara gelecek. Peki, Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir, oyuncular kim? Her Şey Seninle Güzel filmi hangi kanalda? 2018 yılında vizyona giren film hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deniz (Burcu Biricik) unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi (Mert Fırat) kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa (Hazar Ergüçlü) tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan (İlker Aksum) yardım ister.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ OYUNCULAR KİM?

Burcu Biricik

Mert Fırat

Hazar Ergüçlü

İlker Aksum

Sait Genay

Laçin Ceylan

Doğaç Yıldız

Aydan Taş

İrem Helvacıoğlu

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ HANGİ KANALDA?

Her Şey Seninle Güzel filmi bu akşam 20:15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak.