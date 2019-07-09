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  3. Her Şey Mümkün konusu ne? Her Şey Mümkün filmi oyuncuları kim?

Her Şey Mümkün konusu ne? Her Şey Mümkün filmi oyuncuları kim?

Her Şey Mümkün konusu ne" Her Şey Mümkün filmi oyuncuları kim"

Başarılı oyuncu Yetkin Dikinciler’in başrollerinde yer aldığı Her Şey Mümkün filmi izleyici ile buluşuyor. Alper Babayağmur yönetmenliğindeki film komedi ve romantik türünde yer alıyor. Peki, Her Şey Mümkün konusu ne? Her Şey Mümkün filmi oyuncuları kim?

Her Şey Mümkün filmi konusu ne? Show Tv ekranlarında 22:00’d yayınlanan Her Şey Mümkün filmi, izleyenlerine keyifli vakit geçirmeyi başarıyor. Yetkin Dilinciler, Azra Akın, Levent Ülgen gibi oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. 2017 yılında vizyona giren film, kendi dünyasında yalayan bir tesisatçının başından geçen olayları anlatıyor. İşte Her Şey Mümkün filmi konusu ve oyuncuları

HER ŞEY MÜMKÜN KONUSU

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca  Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

 

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